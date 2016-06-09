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فوائد مذهلة للمشمش.. أبرزها تعزيز طاقة الجسم بعد الصيام

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فوائد مذهلة للمشمش.. أبرزها تعزيز طاقة الجسم بعد الصيام فوائد مذهلة للمشمش.. أبرزها تعزيز طاقة الجسم بعد الصيام
المشمش وجد فى البرية ونمى فى عصور ما قبل التاريخ، ويعتقد معظم العلماء أنه نشأ فى أرمانيا، ومع ذلك، فإنه كان موجودا فى اليونان القديمة وروما، ويزعم العديد من الخبراء أن زراعته الأصلية كانت فى الهند منذ أكثر من 3000 سنة.

وفى السياق ذاته، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Organicfacts”، عن 3 فوائد مذهلة للمشمش، وتشمل:
>1- يعزز صحة القلب:
>المشمش هو وسيلة رائعة لحماية القلب من مجموعة من الأمراض، بما فى ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، نظراً لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين C، وكذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية، وهى العوامل التى تساهم فى صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة.
>2- يعزز الطاقة
>مستويات السوائل فى جميع أنحاء الجسم تعتمد بشكل أساسى على اثنين من المعادن، وهما "البوتاسيوم والصوديوم"، الموجودين بغنى فى المشمش الذى يوزع الطاقة بشكل صحيح إلى الأجهزة المناسبة والعضلات وبالتالى يساعد على تقوية الجسم بعد فترات الصيام الطويلة.
>3- يحارب الإمساك:
> المشمش غنى بالألياف، وبالتالى فهو جيد لحركات الأمعاء، وغالباً ما ينصح به للمرضى الذين يعانون بانتظام من الإمساك نظراً لخصائصه الملينة، والألياف تحفز العصارة المعدية والجهاز الهضمى الذى يساعد على امتصاص المواد المغذية.


>تناوله فى رمضان.. المشمش المجفف يقاوم العطش ويحتوى على فيتامينات "بى" و"سى"
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"ياميش رمضان" يقوى جهاز المناعة ويحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم
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