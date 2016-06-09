حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الأسد الخميس 9/6/2016>السيطرة على المهام الموكلة إليك فى عملك باتت ضعيفة، لذا انتبه إلى هذه الفترة جيدًا قبل أن تتخذ أى قرار يزيد من حجم المأزق الآن، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد، كى تحصل على النتيجة التى كنت تطمح بها فى عملك منذ فترة كبيرة.>هدية مفاجأة ستأتى لك من صديق قديم، ربما تدل هذه الهدية على دلالة معينة وهى رغبته فى الاعتراف لك بحبه، لكنه يخشى رد فعلك الذى يكون صادمًا فى الغالب، ربما صار لزامًا عليك أن تحدد هل تريد الدخول فى علاقة عاطفية الآن أم لا، بدلا من التردد.>آلام فى معدتك ستضطرك للذهاب إلى طبيب لأخذ استشارته، يجب أن تمتنع عن إتباع العادات الغذائية الضارة التى تمارسها مثل تناول الأطعمة السريعة من مصادر غير موثوق منها، ما قد يؤثر سلبًا على صحتك.>لا تحاول الاقتراض من أحد لدخول مشروع جديد أنت لم تستطع أن تحكم عليه بالفشل أو النجاح، ربما تعجز عن سداد المبلغ الذى اقترضته بعد ذلك فتقع فى مشاكل كثيرة، قبل أى شئ حاول أن تحدد نسب ربح كل مشروع وخساراته.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 9/6/2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>الحياة المهنية لمواليد برج الجدى تستدعى ان تكون اكثر تحكما فى انفعالاتك خاصة مع مديريك، فالفترة المقبلة ستقدم لك الكثير من المفاجآت وستستطيع أن تنجز عدد من المهام على أكمل وجه.>حياة برج الجدى ستشهد اليوم تغير كبير، فأنتظر مفاجأة من شريكك ربعا تجعل طريق علاقتكما يتغير تماما.>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى ستستقر قريبا اذا استغنيت تماما عن السهر والتدخين.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن حياتك المهنية ستطغى على كل اهتماماتك الأخرى.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 9/6/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء تسير بخطى مميزة إلا انك تعانى من ضائقة مادية ستجعلك تفكر فى إقامة احدى المشروعات لكى تستطيع تحسين دخلك.>العاطفة تتحكم بشكل كبير فى حياة برج الجوزاء ، حيث تسير علاقتك مع شريكك فى اطار من الرومانسية الشديدة ، فأنت تحاول دائما " كسر الروتين " بينكما و هى افضل الخطوات لتكون حياتكما هادئة دائما .>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء تحتاج للاهتمام بنسبة كبيرة ، فاذا تناولت المشروبات المفيدة لجسدك مثل الليمون و الزنجبيل والينسون ستتحسن حالتك الصحية بنسبة كبيرة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك ستتخلص الفترة المقبلة من اعباء كثيرة و مسئوليات عدة كلفت بها مؤخرا، وستتحسن حياتك على الصعيد العائلى بنسبة كبيرة.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 9/6/2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان جيدة و مستقرة لكن عليك أن تستعين بمن حولك اذا احتاجت الأمور لذلك فلا تتكبر ، و كن أكثر ثقة أن من حولك جديرين بثقتك.>حياة برج السرطان تتعرض لبعض العوبات هذه الفترة إلا انك قادر بالتعاون من شريكك أن تتجاوزوا سويا هذه المرحلة الحرجه ، فقدم للحبيب هدية بسيطة من الممكن احدى قطع الملابس او الاكسسوارات او كتاب .>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان تعانى من التوتر الشديد بسبب النوم المتقطع ، فلا تتردد فى تناول المشروبات التى ستجعلك تنام نوما هادئ مثل الكاكاو و الحليب بالعسل و النعناع .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك ستعيش أفضل أيام حياتك خلال الفترة المقبلة، وعليك ان توازن بين عقلك و قلبك لتصل للقرارات السليمة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 9 /6/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عندما تجد صعوبة فى تحقيق التوازن بين دخلك، ونفقاتك فعليك إذاً البحث عن وظيفة ثانية لزيادة دخلك، وهذا يستوجب منك البحث عن وظيفة تلائم الساعات المتبقية لك من عملك، إلى جانب عملك الأساسى، هذا هو الحل الوحيد إلى أن تجد وظيفة أخرى قادرة على سد احتياجاتك ونفقاتك.>كأى علاقة عاطفية تحتاج إلى الاهتمام، حتى تنمو ولا تذبل أو تموت، إذاً عليك أنت الآخر أن تهتم بشريك حياتك، وتبث الروح فى علاقتكما، حتى لا تندم فيما بعد أنك تسببت فى ضياعه.>تناولك للوجبات السريعة قد يصيبك بوعكات صحية، لذلك عليك الابتعاد تماماً عنها، واتباع نظام غذائى يُريح معدتك، ويساعدك على الشعور بالتحسن رويداً رويداً، شرب المياه كذلك يساعدك على الشعور بأنك أفضل حالاً، فهو يقضى على مشاكل عسر الهضم.>عليك استغلال قدراتك للحد الأقصى، فالكسل لا يؤدى سوى للفشل، عليك تنمية هذه القدرات فبعض الناس يعانون من عدم وجود مهارات كثيرة لديهم، لكنهم يجتهدون فى المقابل، وبناءً عليه يصلون إلى ما يريدون.

حظك اليوم برج القوس الخميس 9 /6/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:



>برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الوقوف على الأسباب التى تجعلك تتأخر فى إنجاز عدد من المهام المكلف بشكل مباشر من رؤسائك سيساعدك كثيراً على معرفة نقاط ضعفك والقدرة على تقويمها حتى تستعيد ريادتك فى العمل وتسترجع ثقة رؤسائك وزملائك المقربين، بعد أن اخذ الجميع عنك انطباع الاستهتار خاصة بعد حالة الكسل واللامبالاة التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية.>انت من الشخصيات التى تفضل دائماص التظاهر بالقوة خاصة مع شريك الحياة،وتعطيه شعوراً أن المشاعر لا تفرق معك، و أن الحالة العاطفية فى مؤخرة أولوياتك، وأنت على العكس تماماً تهتم بكل التفاصيل العاطفية وعندما تقع فى الحب تعطى مشاعرك كلها بصدق تام، وتحاول أن تسعد شريك حياتك بأى شكل.>ممارسة الرياضة لفترات طويلة والإقلاع عنها فجأة يضر بالشكل العام لجسمك، ويؤدى إلى ترهلات العضلات وزيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ، حاول ان تحدد أوقات من يومك لممارسة الرياضة حتى تحافظ على قوتك البدنية والحالة الصحية العامة لجسمك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يصطدم بواقع العمل الذى يجد نفسه فيه بعيداً عن الداء المعتاد عليه، ويحاول الخروج من حالة الكسل والاستهتار التى ظلت مسيطرة عليه لفترة طويلة، والتظاهر بالقوة أمام شريك حياتك، يزيد من معرفته بمشاعرك الرقيقة خاصة غنك لا تريد تأدية هذا الدور لفترات طويلة.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 9\6\2016

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برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>ترقية جديدة فى عملك تنتظرك، المجهود الكبير الذى بذلته طيلة الأشهر الماضية قد نال تقديرًا اليوم من رؤسائك فى العمل، لذا انتظر خبر سار قريبًا، زملائك سيشعرون بالضيق من هذه الترقية لذا لا تحاول الدخول فى مهاترات لا طائل من ورائها، الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد لإثبات ذاتك فى المنصب الجديد.>حبيب قديم يحاول العودة إليك وأنت غير راضِ، لا تحاول التفكير فى الرجوع حتى إذا كان ذلك بنسبة قليلة، فهذه العلاقة قد تجعلك متعب نفسيًا، قضاء فترة طويلة دون الدخول فى أى علاقة من شأنه أن يجعلك أقوى وأن يُبعد عقلك عن التفكير فى أمور لا تأتى بفائدة إليك، محاولة السير على إطار معين لإرضاء أصدقاؤك لن يفيدك.>تناولك للوجبات السريعة بدأ يظهر على صحتك، جسدك أصابه التعب منذ أيام ومن الواضح أنه سيستمر طويلا، الدهون ترتكز فى جسدك بأكمله بشكل بات يدفعك إلى الكسل وعدم القدرة على فعل شئ، ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة سيجعلك أقوى صحيًا وبدنيًا، تريث قليلا قبل أن تتناول أى وجبة.>اللجوء إلى أصدقاؤك فى المشاكل التى تعانيها الآن غير مجدى مطلقًا، فلن يفيدك أحد منهم، بعض المكائد تُدبر لك على كل الأًصعدة حاول تخطيها دون أن ترهق عقلك بمهاترات كثيرة، الوقت قد حان للاشتراك فى أحد الأندية الرياضية وممارسة الرياضة بشكل يومى.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 9/ 6/2016

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برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تنتظر أن ترى من الآخرين تقديراً لعملك، لأن ذلك سيجعلك دوماً تترقب هذا التقدير فى عيونهم، وتعليقاتهم .. وسيصرفك عن العمل بالاجتهاد والجد إن لم تجده .. تحتاج إلى المضى قدماً فى العمل بجد واجتهاد ومثابرة .. والتقدير حتماً سيأتى مع الوقت .. لكن لا تنتظره .. فبعض الأشياء عندما ننتظرها لا تأتى إلا عندما نكف عن الانتظار.>لا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك العاطفية .. مشاكلك مع شريك حياتك اجعلها بينكما، فلا شىء يفسد العلاقات سوى تدخل الآخرين اللذين ينتهزون الفرص لإفساد ما يمكن إفساده .. حاول أن تمنع حدوث ذلك، وأن تصارح شريك حياتك برغبتك، وستجد المشاكل تتضاءل.>عليك أن تبحث فى دفاترك القديمة عن الرياضة التى كنت تمارسها قديماً، وأن تعاود ممارستها من جديد .. ممارسة الرياضة لا يحسن فقط الحالة الجسدية لك، لكنه كذلك يحسن الحالة النفسية، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل، إذاً لا تتردد فى ممارستها.>التردد والتأنى وأخذ الكثير من الوقت لاتخاذ قرار ما، ربما يكون جيداً فى بعض الأمور ومع بعض المواقف، لكن هناك مواقف كثيرة تحتاج منا إلى المغامرة والمخاطرة واتخاذ خطوات جريئة.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 9\6\2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الأزمة مع مديريك فى العمل قد تطل لشهور، يجب أن تتحمل نتيجة أخطاؤك الفترة الماضية، كنت قد أهملت الفترة الماضية فى عملك بشكل لاحظه الجميع ولكن هذا حدث لظروف خارجة عن إرادتك، إذا كنت قادرًا على حل المشاكل بشكل سريع فلا تتردد، الوقت الآن مناسب كى تتطور فى عملك.>وضعك العاطفى مستقر منذ فترة طويلة، أنت تريد أن تصنع بعض المشاكل لتعكير الصفو فى علاقتك بشريكك، لا تحاول أن تُطبق ما تشعر به على شريكك، فهذا قد يصيبه بالملل، هدية مفاجأة لشريكك دون أى مناسبة ستكون أمرًا جيدًا بالنسبة لكما، حاول أن تكسر الملل بينكما ببعض الورود.>صحتك على ما يرام لكن ازدياد وزنك هذه الأيام ملحوظ، لا تمارس بعض العادات الغذائية السيئة كى لا تندم على أثرها، الاعتماد على تناول أطعمة المنزل سيجعل منك شخصًا رشيقًا، يجب الآن الالتزام بنظام غذائى يقلل من وزنك، حتى لا تندم الأشهر المقبلة.>اللقاء بأصدقاء لم تجتمع معهم منذ فترة من شأنه أن يجعل نفسيتك تتحسن، أنت بحاجة إلى الجلوس مع أصدقاؤك لوقت قصير، فكرت فى الأيام الماضية أن تلجأ للاقتراض من شخص قريب، لاتحاول اقتراض مبلغ من المال لا تقوى على رده لصاحبه مرة أخرى.

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 9 يونيو 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى :

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لا تستهن بالمشاكل الصغيرة والاخطاء الصغيرة التى ترتكبها فى العمل فتكرارها يترك انطباعا سلبيا اخطر مما تتصور لدى رؤساءك وتفقد تدريجيا مصداقيتك فى العمل وهذا مؤشر خطير على الشغل.>تجاهليها مطالب شريكك المزعجة بالنسبة لك ليس حلا لهذا الوضع المتازم بينكما تحتاجا للجلوس معا والتحدث بوضوح حول سوء التفاهم الحالى ودراسة العلاقة من جديد ثم اتخاذ قرار واضح بخصوص اما استمرارها او انهاءها فهذا افضل للجميع من التأجيل>مشاكلك الصحية اغلبها ناجمة عن التوتر والعصبية الشديدان وما يتبعهما من سلوكيات خاطئة لك فى التنفيس عن غضبك حاول ان تكون اكثر هدوءا وان تجد وسيلة صحية للتخلص من التوتر كتربية قطة او التأمل او. اليوجا على سبيل المثال>فى هذه الايام الحارة لا شيء يستحق الجدال من اجله والهلال احلى بالهدوء وكل شيء سيمر خاصة ان هذا الهدوء هو كل ما ينقصك بتكون محبوبا من الجميع

حظك اليوم برج الحمل الخميس 9 يونيو 2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى :

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تشعر بالقلق بسبب ضعف قدرتك على ابداع وابتكار افكار ابداعية فى عملك فى الفترة الاخيرة ولكن كل ماتحتاجه هو ان تأخذ قسطا من الراحة والاسترخاء وأن تكف عن التفكير فى العمل وستجد ان طاقتك الابداعية عادت كأفضل ما يكون>حماستك الجديدة فى الحب تترجم الى قرارات متسرعة وغضب اهوج فى بعض الاخيان يجعلك تخسر من تحبه وتجعله يتخوف منك ويفقد ثقته بك فحاول ان اغير اسلوبك هذا فى اقرب وقت>اكثر ما بتفتقده بهذه الايام هو الناس الذى كنت تعتمد عليه كثيرا فى نظامك الغذائى وكان يوازن نسبة الاملاح فى جسدك فحاول ان تحصل على اكبر قدر ممكن من الناس هذه الايام ولا تنساه فى خضم انشغالك>أيام سعيدة بانتظارك فقط لا تنجرف لانحرافلت مزاجك الذى يميل نحو الاكتئاب هذه الايام ويحرضك على البقاء وحسدا والابتعاد عن الناس رغم ان سعادتك فى وجود الناس

حظك اليوم برج الدلو الخميس 9 يونيو 2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>الكثير من مشاكل العمل يمكن حلها بوضع حدود واضحة لينك وبين زملائك فى العمل وبين رؤساءك كذلك فقط احلى بالشجاعة الكافية بوضع حدود واضحة>علاقة جديدة تظهر فى الافق وتجعلك تعيد حساباتك بشأن علاقتك العاطفية الحالية أو على الاقل تتعرف وعلى ما يزعجك بشأنها وما تحتاج لإعادة التفكير فيه منها.

تحتاج أيضا النظر العلاقة من وجهة نظر شريكك وتتعرف على ما يحتاجه منك ونفكر بجدية فى بدء اتخاذ خطوات نحو التغيير.

برج الدلو على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الإفراط فى الموالح هذه الايام بسبب غالبية مشاكلك الصحفية فحاول ان تقلل منها تتدريجيا وستلاحظ تحسنا ملحوظا فى حالتك الصحية يجعلك تتحمس للمواظبة على ضبط نظامك الغذائي>بعض الحكمة والصبر والتركيز فى كيفية اختيار مفردات كلامك سيساعدان كثيرا فى حل المشكلة الكبيرة التى تواجهك اليوم