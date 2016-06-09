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مران الأهلي – مؤمن يشارك رغم الإصابة.. وتدريبات خاصة للحراس

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مران الأهلي – مؤمن يشارك رغم الإصابة.. وتدريبات خاصة للحراس مران الأهلي – مؤمن يشارك رغم الإصابة.. وتدريبات خاصة للحراس

شارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مران فريقه المسائي يوم السبت على الرغم من تعرضه للإصابة في الكتف يوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية يوم الخميس في بطولة الدوري ضمن مباريات الجولة الـ31 من المسابقة التي يتصدرها الشياطين الحمر قبل 4 جولات من الختام.

زكريا الذي يتربع على عرش هدافي الأهلي في الدوري هذا الموسم برصيد 12 هدفا تعرض لخلع في الكتف لكنه شارك في المران بعد أن ربط رباط ضاغط على الكتف.

وأجرى الهولندي مارتن يول تقسيمة قوية وشهدت تألق شريف إكرامي الحارس الأساسي العائد من الإصابة بالإضافة للثنائي أحمد الشيخ ورمضان صبحي.

قبل أن يقوم يول بإجراء تقسيمة أخرى بدون الحراس من أجل علاج أخطاء التمركز واستخلاص الكرة والاستفادة من المساحات.

ومن ناحية أخرى أجرى طارق سليمان مدرب حراس المرمى تدريبا خاصا للثلاثي إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض على دقة التمرير إذ قام بوضع مرمى صغير داخل المرمى للتصويب عليه.

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