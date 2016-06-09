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أحمد رفعت يقرر فسخ تعاقده.. وإنبي يحاول حل المشكلة

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أحمد رفعت يقرر فسخ تعاقده.. وإنبي يحاول حل المشكلة أحمد رفعت يقرر فسخ تعاقده.. وإنبي يحاول حل المشكلة

قرر أحمد رفعت جناح إنبي فسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد قبل انتهائه في نهاية موسم 2018-2019.

وعلم FilGoal.com أن رفعت أرسل بشكل رسمي طلب يفيد فسخ تعاقده مع الفريق البترولي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب إرساله نسخة للاتحاد المصري لكرة القدم وناديه.

واستند رفعت وفقا للخطاب المرسل لإنبي أنه لم يحصل على مستحقاته منذ عدة شهور رغم معاناته المادية التي أوضحها للنادي من قبل.

كما أشار رفعت في الخطاب إلى أن ناديه رفض احترافه أكثر من مرة ورغم ذلك لم يمنحه مستحقاته.

وفي سياق متصل، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنه يسعى لتدارك الأزمة في الوقت الحالي.

وقال عبد الناصر لـFilGoal.com: "نحاول حل المشكلة وإيداع مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة".

وأضاف "سأقوم باتصالات ودية مع رفعت من أجل إنهاء الأزمة".

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