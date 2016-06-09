أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : القماش سبب أزمة ملعب الإسماعيلي والأهلي

Google+ Print
اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : القماش سبب أزمة ملعب الإسماعيلي والأهلي اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : القماش سبب أزمة ملعب الإسماعيلي والأهلي

يرى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيسه أن تصريحات خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي بشأن ملعب مباراته ضد الأهلي هي السبب في الأزمة.

ويرفض الإسماعيلي مواجهة الأهلي في برج العرب باعتباره خاض لقاء الذهاب على الملعب ذاته، فيما فشل في الحصول على موافقة أمنية للعب المباراة في السويس.

وقال سويلم عبر برنامج "كلام في الجون" على إذاعة ميجا إف إم: "أقول لخالد المقاش أنت مدرب في بداية حياتك، لكن تصريحاتك خلقت الأزمة".

وأضاف "لو هناك مجاملة للأهلي لكانت أقيمت في القاهرة لكن هذا قرار أمني بحت.. وهناك ظروف أمنية تجبرنا جميعا على احترامها والانصياع لقرار الأمن".

وتابع "الأهلي تم نقله للإسكندرية بعد رفض الأمن إقامة مبارياته على الملاعب التي اختارها سواء القاهرة أو الكلية الحربية أو الدفاع الجوي".

وعن اللعب في بتروسبورت أكد ثروت سويلم "القرار أمني والأمن اختار اللعب في برج العرب، ولابد من الاعتراف بأن الأمن سبب نجاح الدوري".

وأتم "هذا ليس نهائي كأس أو الجمهور سيحضر من أجل هذا التصميم من الإسماعيلي.. مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي أو المصري لها ظروف خاصة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم