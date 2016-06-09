اتحاد الكرة لـ ' كلام في الجون ' : القماش سبب أزمة ملعب الإسماعيلي والأهلي

يرى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيسه أن تصريحات خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي بشأن ملعب مباراته ضد الأهلي هي السبب في الأزمة.

ويرفض الإسماعيلي مواجهة الأهلي في برج العرب باعتباره خاض لقاء الذهاب على الملعب ذاته، فيما فشل في الحصول على موافقة أمنية للعب المباراة في السويس.

وقال سويلم عبر برنامج "كلام في الجون" على إذاعة ميجا إف إم: "أقول لخالد المقاش أنت مدرب في بداية حياتك، لكن تصريحاتك خلقت الأزمة".

وأضاف "لو هناك مجاملة للأهلي لكانت أقيمت في القاهرة لكن هذا قرار أمني بحت.. وهناك ظروف أمنية تجبرنا جميعا على احترامها والانصياع لقرار الأمن".

وتابع "الأهلي تم نقله للإسكندرية بعد رفض الأمن إقامة مبارياته على الملاعب التي اختارها سواء القاهرة أو الكلية الحربية أو الدفاع الجوي".

وعن اللعب في بتروسبورت أكد ثروت سويلم "القرار أمني والأمن اختار اللعب في برج العرب، ولابد من الاعتراف بأن الأمن سبب نجاح الدوري".

وأتم "هذا ليس نهائي كأس مصر أو الجمهور سيحضر من أجل هذا التصميم من الإسماعيلي.. مباريات الأهلي ضد الإسماعيلي أو المصري لها ظروف خاصة".