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طولان: أهدرنا فوزا ثقيلا على الإسماعيلي بإضاعة فرص غريبة

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طولان: أهدرنا فوزا ثقيلا على الإسماعيلي بإضاعة فرص غريبة طولان: أهدرنا فوزا ثقيلا على الإسماعيلي بإضاعة فرص غريبة

أكد حلمي طولان المدير الفني لسموحة أن فريقه أهدر فوزا ثقيلا على الإسماعيلي رغم تعادله في الوقت القاتل 3-3 بالدوري المصري.

وخطف حسام باولو هدفين للإسماعيلي في أخر ثماني دقائق تعادل بهما في استاد الإسكندرية 3-3.

وقال طولان عبر قناة الحياة2: "أشكر اللاعبين على قتالهم وروحهم العالية من أجل إدراك التعادل في وقت ضيق جدا.. شكرا حسام باولو وأحمد تمساح وأيضا حسام حسن".

وأضاف "أهدرنا أكثر من فرصة سهلة للتسجيل، فرص غريبة تدخل المرمى ثم تخرج لكن عموما راض على النتيجة".

وتابع "لو ترجمت هذه الفرص لأهداف لحققنا فوزا ثقيلا على الإسماعيلي".

وأتم "كثير من المباريات التي نتعادل فيها نستحق أن نفوز بها".

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