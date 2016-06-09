حظك اليوم برج الحمل الخميس 9 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى :

>تشعر بالقلق بسبب ضعف قدرتك على ابداع وابتكار افكار ابداعية فى عملك فى الفترة الاخيرة ولكن كل ماتحتاجه هو ان تأخذ قسطا من الراحة والاسترخاء وأن تكف عن التفكير فى العمل وستجد ان طاقتك الابداعية عادت كأفضل ما يكون على الصعيد العاطفي:

>حماستك الجديدة فى الحب تترجم الى قرارات متسرعة وغضب اهوج فى بعض الاخيان يجعلك تخسر من تحبه وتجعله يتخوف منك ويفقد ثقته بك فحاول ان اغير اسلوبك هذا فى اقرب وقت

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>برج الحمل على الصعيد الصحي:

>اكثر ما بتفتقده بهذه الايام هو الناس الذى كنت تعتمد عليه كثيرا فى نظامك الغذائى وكان يوازن نسبة الاملاح فى جسدك فحاول ان تحصل على اكبر قدر ممكن من الناس هذه الايام ولا تنساه فى خضم انشغالك توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أيام سعيدة بانتظارك فقط لا تنجرف لانحرافلت مزاجك الذى يميل نحو الاكتئاب هذه الايام ويحرضك على البقاء وحسدا والابتعاد عن الناس رغم ان سعادتك فى وجود الناس

شبكةعيونالإخبارية

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