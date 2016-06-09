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حظك اليوم برج الدلو الخميس 9 يونيو 2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 9 يونيو 2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 9 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>الكثير من مشاكل العمل يمكن حلها بوضع حدود واضحة لينك وبين زملائك فى العمل وبين رؤساءك كذلك فقط احلى بالشجاعة الكافية بوضع حدود واضحة

على الصعيد العاطفي:


>علاقة جديدة تظهر فى الافق وتجعلك تعيد حساباتك بشأن علاقتك العاطفية الحالية أو على الاقل تتعرف وعلى ما يزعجك بشأنها وما تحتاج لإعادة التفكير فيه منها.

تحتاج أيضا النظر العلاقة من وجهة نظر شريكك وتتعرف على ما يحتاجه منك ونفكر بجدية فى بدء اتخاذ خطوات نحو التغيير.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>الإفراط فى الموالح هذه الايام بسبب غالبية مشاكلك الصحفية فحاول ان تقلل منها تتدريجيا وستلاحظ تحسنا ملحوظا فى حالتك الصحية يجعلك تتحمس للمواظبة على ضبط نظامك الغذائي

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>بعض الحكمة والصبر والتركيز فى كيفية اختيار مفردات كلامك سيساعدان كثيرا فى حل المشكلة الكبيرة التى تواجهك اليوم

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مصر 365

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