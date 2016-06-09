حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 9 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى :

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

>لا تستهن بالمشاكل الصغيرة والاخطاء الصغيرة التى ترتكبها فى العمل فتكرارها يترك انطباعا سلبيا اخطر مما تتصور لدى رؤساءك وتفقد تدريجيا مصداقيتك فى العمل وهذا مؤشر خطير على الشغل.>تجاهليها مطالب شريكك المزعجة بالنسبة لك ليس حلا لهذا الوضع المتازم بينكما تحتاجا للجلوس معا والتحدث بوضوح حول سوء التفاهم الحالى ودراسة العلاقة من جديد ثم اتخاذ قرار واضح بخصوص اما استمرارها او انهاءها فهذا افضل للجميع من التأجيل>مشاكلك الصحية اغلبها ناجمة عن التوتر والعصبية الشديدان وما يتبعهما من سلوكيات خاطئة لك فى التنفيس عن غضبك حاول ان تكون اكثر هدوءا وان تجد وسيلة صحية للتخلص من التوتر كتربية قطة او التأمل او. اليوجا على سبيل المثال

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>فى هذه الايام الحارة لا شيء يستحق الجدال من اجله والهلال احلى بالهدوء وكل شيء سيمر خاصة ان هذا الهدوء هو كل ما ينقصك بتكون محبوبا من الجميع