حظك اليوم برج العقرب الخميس 9/ 6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا تنتظر أن ترى من الآخرين تقديراً لعملك، لأن ذلك سيجعلك دوماً تترقب هذا التقدير فى عيونهم، وتعليقاتهم .. وسيصرفك عن العمل بالاجتهاد والجد إن لم تجده .. تحتاج إلى المضى قدماً فى العمل بجد واجتهاد ومثابرة .. والتقدير حتماً سيأتى مع الوقت .. لكن لا تنتظره .. فبعض الأشياء عندما ننتظرها لا تأتى إلا عندما نكف عن الانتظار.>لا تسمح للآخرين بالتدخل فى حياتك العاطفية .. مشاكلك مع شريك حياتك اجعلها بينكما، فلا شىء يفسد العلاقات سوى تدخل الآخرين اللذين ينتهزون الفرص لإفساد ما يمكن إفساده .. حاول أن تمنع حدوث ذلك، وأن تصارح شريك حياتك برغبتك، وستجد المشاكل تتضاءل.>عليك أن تبحث فى دفاترك القديمة عن الرياضة التى كنت تمارسها قديماً، وأن تعاود ممارستها من جديد .. ممارسة الرياضة لا يحسن فقط الحالة الجسدية لك، لكنه كذلك يحسن الحالة النفسية، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل، إذاً لا تتردد فى ممارستها.>التردد والتأنى وأخذ الكثير من الوقت لاتخاذ قرار ما، ربما يكون جيداً فى بعض الأمور ومع بعض المواقف، لكن هناك مواقف كثيرة تحتاج منا إلى المغامرة والمخاطرة واتخاذ خطوات جريئة.