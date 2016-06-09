حظك اليوم برج القوس الخميس 9 /6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>الوقوف على الأسباب التى تجعلك تتأخر فى إنجاز عدد من المهام المكلف بشكل مباشر من رؤسائك سيساعدك كثيراً على معرفة نقاط ضعفك والقدرة على تقويمها حتى تستعيد ريادتك فى العمل وتسترجع ثقة رؤسائك وزملائك المقربين، بعد أن اخذ الجميع عنك انطباع الاستهتار خاصة بعد حالة الكسل واللامبالاة التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية. على الصعيد العاطفى:

>انت من الشخصيات التى تفضل دائماص التظاهر بالقوة خاصة مع شريك الحياة،وتعطيه شعوراً أن المشاعر لا تفرق معك، و أن الحالة العاطفية فى مؤخرة أولوياتك، وأنت على العكس تماماً تهتم بكل التفاصيل العاطفية وعندما تقع فى الحب تعطى مشاعرك كلها بصدق تام، وتحاول أن تسعد شريك حياتك بأى شكل. برج القوس على الصعيد الصحى:

>ممارسة الرياضة لفترات طويلة والإقلاع عنها فجأة يضر بالشكل العام لجسمك، ويؤدى إلى ترهلات العضلات وزيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ، حاول ان تحدد أوقات من يومك لممارسة الرياضة حتى تحافظ على قوتك البدنية والحالة الصحية العامة لجسمك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يصطدم بواقع العمل الذى يجد نفسه فيه بعيداً عن الداء المعتاد عليه، ويحاول الخروج من حالة الكسل والاستهتار التى ظلت مسيطرة عليه لفترة طويلة، والتظاهر بالقوة أمام شريك حياتك، يزيد من معرفته بمشاعرك الرقيقة خاصة غنك لا تريد تأدية هذا الدور لفترات طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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