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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 9/6/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 9/6/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 9/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:


>الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء تسير بخطى مميزة إلا انك تعانى من ضائقة مادية ستجعلك تفكر فى إقامة احدى المشروعات لكى تستطيع تحسين دخلك.

على الصعيد العاطفي:


>العاطفة تتحكم بشكل كبير فى حياة برج الجوزاء ، حيث تسير علاقتك مع شريكك فى اطار من الرومانسية الشديدة ، فأنت تحاول دائما " كسر الروتين " بينكما و هى افضل الخطوات لتكون حياتكما هادئة دائما .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء تحتاج للاهتمام بنسبة كبيرة ، فاذا تناولت المشروبات المفيدة لجسدك مثل الليمون و الزنجبيل والينسون ستتحسن حالتك الصحية بنسبة كبيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك ستتخلص الفترة المقبلة من اعباء كثيرة و مسئوليات عدة كلفت بها مؤخرا، وستتحسن حياتك على الصعيد العائلى بنسبة كبيرة.

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مصر 365

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