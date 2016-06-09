برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 9/6/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>الحياة المهنية لمواليد برج الجوزاء تسير بخطى مميزة إلا انك تعانى من ضائقة مادية ستجعلك تفكر فى إقامة احدى المشروعات لكى تستطيع تحسين دخلك.>العاطفة تتحكم بشكل كبير فى حياة برج الجوزاء ، حيث تسير علاقتك مع شريكك فى اطار من الرومانسية الشديدة ، فأنت تحاول دائما " كسر الروتين " بينكما و هى افضل الخطوات لتكون حياتكما هادئة دائما .>الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء تحتاج للاهتمام بنسبة كبيرة ، فاذا تناولت المشروبات المفيدة لجسدك مثل الليمون و الزنجبيل والينسون ستتحسن حالتك الصحية بنسبة كبيرة .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك ستتخلص الفترة المقبلة من اعباء كثيرة و مسئوليات عدة كلفت بها مؤخرا، وستتحسن حياتك على الصعيد العائلى بنسبة كبيرة.