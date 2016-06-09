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برج الجدى حظك اليوم الخميس 9/6/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 9/6/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 9/6/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>الحياة المهنية لمواليد برج الجدى تستدعى ان تكون اكثر تحكما فى انفعالاتك خاصة مع مديريك، فالفترة المقبلة ستقدم لك الكثير من المفاجآت وستستطيع أن تنجز عدد من المهام على أكمل وجه.
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>على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الجدى ستشهد اليوم تغير كبير، فأنتظر مفاجأة من شريكك ربعا تجعل طريق علاقتكما يتغير تماما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>الحالة الصحية لمواليد برج الجدى ستستقر قريبا اذا استغنيت تماما عن السهر والتدخين.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أن حياتك المهنية ستطغى على كل اهتماماتك الأخرى.

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مصر 365

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