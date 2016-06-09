برج السرطان حظك اليوم الخميس 9/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان جيدة و مستقرة لكن عليك أن تستعين بمن حولك اذا احتاجت الأمور لذلك فلا تتكبر ، و كن أكثر ثقة أن من حولك جديرين بثقتك.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج السرطان تتعرض لبعض العوبات هذه الفترة إلا انك قادر بالتعاون من شريكك أن تتجاوزوا سويا هذه المرحلة الحرجه ، فقدم للحبيب هدية بسيطة من الممكن احدى قطع الملابس او الاكسسوارات او كتاب .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان تعانى من التوتر الشديد بسبب النوم المتقطع ، فلا تتردد فى تناول المشروبات التى ستجعلك تنام نوما هادئ مثل الكاكاو و الحليب بالعسل و النعناع .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك ستعيش أفضل أيام حياتك خلال الفترة المقبلة، وعليك ان توازن بين عقلك و قلبك لتصل للقرارات السليمة.