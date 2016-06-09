مصدر أمنى: نشر أكمنة للقبض على متهمين قتلا عاملا وإصابة أخر بالهرم

نشرت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة للقبض على المتهمين بإطلاق النار على عاملين ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة آخر مساء أمس الأربعاء بمنطقة الهرم.

وذكر مصدر أمنى أن تشكيلا عصابيا مكونا من 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية حاولوا سرقة عاملين يستقلون دراجة بخارية بمنطقة المريوطية بالإكراه، وأثناء محاولة العاملين مقاومتهم أطلق أحد أفراد التشكيل العصابى الرصاص تجاههما ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية أثناء مرورها بمحل الواقعة طاردت المتهمين وتبادلت إطلاق الرصاص معهم ما أسفر عن إصابة أحد المتهمين وضبطه بينما هرب المتهمين الآخرين.

وأكد المصدر أن المتهم الذى تم ضبطه عاطل وبمواجهته اعترف بتكوينه والمتهمين الهاربين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تبادل إطلاق نار بين قوة أمنية وتشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى الجيزة

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