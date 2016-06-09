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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات مصر

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات مصر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بجميع محافظات مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا وعلى المناطق المكشوفة.
>وتنشط السحب على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وأما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.


> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


> الصغرى العظمى القاهرة 23 33 الإسكندرية 20 27 مطروح 19 26 بورسعيد 23 29 دمياط 22 28 بلطيم 21 28 الإسماعيلية 21 33 السويس 22 34 العريش 18 30 نخل 17 32 طابا 20 31 الطور 22 33 مرسى علم 26 38 الغردقة 27 39 شرم الشيخ 29 38 رفح 17 29 كاترين 20 32 سيوة 21 32 المنيا 22 34 الفيوم 22 34 رأس سدر 24 32 أبوسمبل 26 44 وسط الدلتا 22 33 أسيوط 23 36 سوهاج 24 37 الأقصر 25 42 أسوان 27 45 شلاتين 25 40 حلايب 27 38 الوادى الجديد 23 39 قنا 25 41 نويبع 26 36 السلوم 18 27

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