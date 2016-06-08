باكتساح - صلاح أفضل لاعبي روما في شهر مايو

حصد محمد صلاح نجم روما جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر مايو، الأخير في موسم 2015-2016.

صلاح انتقل إلى روما في صيف 2015 وسرعان ما تألق وتوج هدافا للفريق في موسمه الأول برصيد 15 هدفا.

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وأعلن روما عبر موفعه الرسمي حصول لاعب المقاولون السابق على جائزة افضل لاعبي مايو بـ81% من تصويت الجماهير.

وتفوق صلاح على المخضرم فرانشيسكو توتي صاحب المركز الثاني بـ8% من الأصوات، ورادجا ناينجولان الثالث بـ2%، وستيفان الشعراوي الرابع بـ2% من الأصوات.

يذكر أن الجناح المصري حصد جائزة أجمل أهداف روما في شهر مايو، التفاصيل من هنا.