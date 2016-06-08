نشرة ONA الرمضانية.. خيري حسن مذيع في «رأس الغول»..تفجير سيارة طارق لطفي..«مزيكا» تقاضي شركات الإعلان والإنتاج الدرامي
إعداد – إنجي لطفي:
تقدم وكالة « ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.
ظهر الإعلامي خيري حسن، خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل ” رأس الغول”، المُذاع حصريًا على شاشة قناة النهار، حين أذاع خبر في النشرة عن تفجير وزارة الصحة..للمزيد
انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” شهادة ميلاد” بتفجير سيارة الضابط (علي)، والذي يجسده الفنان طارق لطفي، خلال أحداث المسلسل، من قِبل مجهولين..للمزيد
أعلنت شركة “مزيكا” عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد شركات الإعلانات والإنتاج الدرامي كما توجهت بإنذار للقنوات الفضائية بتهمة السطو على حقوق الملكية الفكرية ..للمزيد