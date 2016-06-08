نشرة ONA الرمضانية.. خيري حسن مذيع في «رأس الغول»..تفجير سيارة طارق لطفي..«مزيكا» تقاضي شركات الإعلان والإنتاج الدرامي

إعداد – إنجي لطفي:

تقدم وكالة « ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

ظهر الإعلامي خيري حسن، خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل ” رأس الغول”، المُذاع حصريًا على شاشة قناة النهار، حين أذاع خبر في النشرة عن تفجير وزارة الصحة.. للمزيد