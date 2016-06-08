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نشرة ONA الرمضانية.. خيري حسن مذيع في «رأس الغول»..تفجير سيارة طارق لطفي..«مزيكا» تقاضي شركات الإعلان والإنتاج الدرامي

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محمود عبد العزيز وفيفي عبده وطارق لطفي

محمود عبد العزيز وفيفي عبده وطارق لطفي

إعداد – إنجي لطفي:

تقدم وكالة « ONA»، نشرتها الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

ظهر الإعلامي خيري حسن، خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل ” رأس الغول”، المُذاع حصريًا على شاشة قناة النهار، حين أذاع خبر في النشرة عن تفجير وزارة الصحة..للمزيد

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الفنان محمود عبد العزيز بإحدى مشاهد “رأس الغول”

الفنان محمود عبد العزيز بإحدى مشاهد “رأس الغول”

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” شهادة ميلاد” بتفجير سيارة الضابط (علي)، والذي يجسده الفنان طارق لطفي، خلال أحداث المسلسل، من قِبل مجهولين..للمزيد
الفنان طارق لطفي

الفنان طارق لطفي

أعلنت شركة “مزيكا” عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد شركات الإعلانات والإنتاج الدرامي كما توجهت بإنذار للقنوات الفضائية بتهمة السطو على حقوق الملكية الفكرية ..للمزيد
الفنانة فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده

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أونا

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