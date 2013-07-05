أمل عرفة تفاجىء الوسط الفني بطلاقها

أكدت النجمة السورية أمل عرفة انفصالها عن زوجها الفنان عبد المنعم عمايري بشكل رسمي، بعد أكثر من عشر سنوات من زواجٍ، أثمر ابنتين هما: سلمى و مريم.

وتمّ الطلاق بعد اتفاق الطرفين على الانفصال منذ عام تقريباً, من دون أن يتمّ ذكر السبب الأساسيّ للانفصال الذي شكل مفاجأة للوسط الفني السوريّ ولجمهور النجمين.

يُذكر أنّ أمل عرفة ستغيب كليّاً عن الدراما الرمضانيّة لهذا العام, كذلك يغيب عبد المنعم عمايري عن الموسم الرمضانيّ, ليكونا خارج المنافسة تماماً لموسم 2013.