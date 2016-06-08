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رئيس مباحث روض الفرج يضبط عاطلا خطف حقيبة مواطن

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رئيس مباحث روض الفرج يضبط عاطلا خطف حقيبة مواطن رئيس مباحث روض الفرج يضبط عاطلا خطف حقيبة مواطن
ألقى النقيب إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، ومعاونه النقيب أحمد ربيع، بمساعدة الأهالى القبض على "أسامة.س.م" 20 سنة، عاطل، بعد أن خطف حقيبة "عصام.ع.أ" 25 سنة، طباخ، مقيم فى الزاوية الحمراء وبداخلها هاتف محمول و350 جنيهًا وفر هاربًا بدراجة بخارية يستقلها.

وبفحص اللص تبين سابقة اتهامه فى القضية رقم 9713 الساحل لسنة 2015 "حيازة سلاح أبيض"، ومفرج عنه فى القضية رقم 1697 روض الفرج لسنة 2016 "سرقة".

وبعرض المضبوطات على صاحبها تعرف عليها واتهمه بالسرقة، فتحرر بالواقعة المحضر رقم 3867 جنح القسم لسنة 016، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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