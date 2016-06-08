ضبط 36 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، حملات على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بغرض منع وقوع حوادث مرورية.

وأجرت الحملات مرورية خلال 24 ساعة تحليلا طبيا لـ290 سائقًا، ثبت تعاطى 36 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد مصدر أمنى، أن حملات أمنية مكثفة سيتم شنها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات وضبطهم للحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

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