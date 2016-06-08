وزير التجارة يقرر إعادة تشكيل مجلس الأعمال " المصرى ـ المجرى" برئاسة أحمد سعيد

ويضم أعضاء مجلس الأعمال المصرى المجرى كلا من:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا، لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى المجرى، برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة "وورمز إسكندرية" لخدمات البضائع والنقل واللوجيستيات.>-الدكتور رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذى لشركة فارما.>-المهندس أحمد محمد توفيق رئيس مجموعة شركات بلبع للاستثمار والفنادق والمنتجعات السياحية.>-المهندس عمرو شعيرة الرئيس التنفيذى لمجموعة إيميريو للتكنولوجيا.>-المهندس إيهاب حسن يوسف رئيس شركة سراج الدولية لتنمية الأعمال.>- المهندس وفيق وليم رئيس شركة ايتاك الدولية للتجارة والتوكيلات> -الفريد اصيل العضو المنتدب لشركة ميناريل للنقل> - والمهندس هشام الفتى رئيس شركة اميكو للمعدات الطبية والمهندس حسن عشرة نائب رئيس شركة عشرة تكس>-والمهندس مصطفى هيكل رئيس الشركة المصرية السويسرية للصناعات المتخصصة>-أحمد البنا مدير تسويق شركة دهيدرو فودز>- أحمد التونى رئيس شركة بى اند جى للعصائر والمركزات>- المهندس محمد خطاب رئيس شركة سفنكس للزجاج>- لطفى سليمان رئيس شركة لورد انترناشيونال> - والمهندس يسرى قطب رئيس شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية>- الدكتور وجدى نجيب رئيس شركة فارما بلاست

وأضاف قرار وزير التجارة والصناعة، أن يرفع المجلس تقريرا دوريا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاطات وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وعلى الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية، معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يتطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

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