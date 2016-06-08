انتشار أمنى فى قريتين بطنطا للسيطرة على الاشتباكات بين 3 عائلات

انتشرت قوات الشرطة فى شوارع قريتى منشية الجنيدى وكفر العراقى التابعتين لمركز طنطا للسيطرة على الاشتباكات التى وقعت بين عائلات وهدان وحمد ورياض بسبب خلافات بينهم، واستخدمت فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين.

وانتشر ضباط المباحث فى القرية وقوات الأمن فى شوارع القريتين، للسيطرة على الموقف خشية تجدد الاشتباكات بين القريتين، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط المتهمين بإطلاق النار.

وكانت خلافات قد نشبت بين 3 عائلات بالقريتين وتدخل نواب الدائرة لاحتواء الأزمة إلا أنهم فشلوا ونشبت مشاجرة بين الأطراف قبل الإفطار، وأصيب 4 أشخاص، وانتقلت قوات الشرطة وضباط مباحث مركز طنطا للقرية لاحتواء الموقف بين القريتين، وفرض السيطرة الأمنية، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين قريتين بطنطا

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