بالصور والفيديو..الشرطة الإسرائيلية تمشط تل أبيب..واشتباه بوجود عبوة ناسفة

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية تمشط شوارع تل أبيب حاليا، بحثا عن مساعدين لمنفذ عملية تل أبيب التى وقع فيها 9 مصابين إسرائيليين، ومقتل منفذ العملية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عملية إطلاق النار وقعت فى موقع "شارونا ماركت" بوسط تل ابيب، وهناك 9 اصابات أحدهم فى حالة خطرة.

فيما قالت قناة "I 24 news" الإخبارية الإسرائيلية، إنه تمت تصفية أحد مطلقى النار وإلقاء القبض على اخر، فيما تواصل قوات الشرطة أعمال تمشيط فى المنطقة بحثا عن آخرين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان لها منذ قليل، إنها ألقت القبض على أحد منفذى العملية، فيما أشارت إلى أنه سمعت أصوات إطلاق نار أخرى فى مكان قريب من العملية.

وتعتقد الشرطة أن أحد منفذى العملية قد أصيب، فيما هرب الثانى باتجاه "شارع "هأربعاه" القريب من المكان حيث تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بملاحقته، كما تشتبه الشرطة بوجود عبوة ناسفة فى المكان.

وقال أحد شهود العيان فى المكان، إنه سمع صوت عشرات العيارات النارية فى المكان، وقامت الشرطة باحتجاز العشرات من الإسرائيليين الذين يرتادون المجمع التجارى داخل المحال التجارية تخوفا من وقوع إصابات.

- بالصور.. 9 مصابين فى حادث إطلاق نار تل أبيب ومقتل منفذ العملية