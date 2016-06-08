محافظة القاهرة: عرض مذكرة على مجلس الوزراء لنقل "سوق الجمعة" إلى 15 مايو

قال الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه سيتم عرض مذكرة على رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حول نقل الباعة الجائلين من سوق التونسى "سوق الجمعة" إلى سوق 15 مايو الجديد، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أكثر أمانا للبائعين وحرصا على حياتهم وممتلكاتهم.

وأضافت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء هذا السوق خصيصا لنقل سوق التونسى اثر الحريق الذى شب منذ سنوات، مشيرا إلى أن الباعة رفضت رغم حضارية السوق، كما أن السوق الذى تم إنشاؤه بمواصفات عالمية، وتم تدعيمه بكافة إجراءات الحماية المدنية، وسيتم توفير المواصلات لتنشيط حركة البيع به، مؤكدة أن هؤلاء البائعين كان قد تم إزالتهم قبل ثورة 25 يناير ولكنهم عادوا مره أخرى.

تفاصيل معاينة النيابة لحريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة

>