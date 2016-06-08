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يديعوت: عملية تل أبيب استمرت لمدة دقيقة.. وعدد القتلى مرشح للزيادة

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يديعوت: عملية تل أبيب استمرت لمدة دقيقة.. وعدد القتلى مرشح للزيادة يديعوت: عملية تل أبيب استمرت لمدة دقيقة.. وعدد القتلى مرشح للزيادة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عملية تل أبيب التى استهدفت أحد المراكز التجارية وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، استمرت لمدة دقيقة واحدة، قبل هروب منفذى العملية ومقتل أحدهم.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عدد القتلى مرشح للزيادة حيث إن أحد المصابين حالته خطرة للغاية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء أعلنت حاليا الطوارئ، بمستشفى ايخيلوف بمنطقة تل هاشومير.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تجرى عمليات البحث عن مساعدى منفذى عملية إطلاق النار وسط تل أبيب، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية.


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