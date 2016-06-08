أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بعد تعرضه للحريق …اقتراحات بنقل «سوق الجمعة» إلى 15 مايو

Google+ Print
بعد تعرضه للحريق …اقتراحات بنقل «سوق الجمعة» إلى 15 مايو بعد تعرضه للحريق …اقتراحات بنقل «سوق الجمعة» إلى 15 مايو

حريق سوق الجمعه

قال الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه سيتم عرض مذكرة على رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حول نقل الباعة الجائلين من سوق التونسى “سوق الجمعة” إلى سوق 15 مايو الجديد، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أكثر أمانا للبائعين وحرصا على حياتهم وممتلكاتهم.

وأضافت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،  أنه تم إنشاء هذا السوق خصيصا لنقل سوق التونسى اثر الحريق الذى شب منذ سنوات، مشيرا إلى أن الباعة رفضت رغم حضارية السوق، كما أن السوق الذى تم إنشاؤه بمواصفات عالمية، وتم تدعيمه بكافة إجراءات الحماية المدنية، وسيتم توفير المواصلات لتنشيط حركة البيع به، مؤكدة أن هؤلاء البائعين كان قد تم إزالتهم قبل ثورة 25 يناير ولكنهم عادوا مره أخرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا