البرلمان الاوروبى يوافق على منح تونس قرض بقيمة 500 مليون يورو

وافق البرلمان الاوروبى، اليوم الاربعاء، على منح تونس قرض بقيمة 500 مليون يورو حتى تتمكن من تعزيز آلياتها الديمقراطية، واجراء إصلاحات هيكلية للنهوض باقتصادها.

وأفاد مصدر مطلع بان هذا القرض سيساعد تونس على تقليص دينها الخارجى فى وقت تعانى فيه من تراجع معدلات السياحة ومن تدفق اللاجئين.

وأضاف المصدر ان تونس لكى تحصل على هذا القرض سيتعين عليها التوقيع على بروتوكول مع المفوضية الأوروبية حيث ستتعهد بموجبه بإجراء إصلاحات هيكلية لا سيما من أجل توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، وتحسين ادارة موازنتها العامة.

ولفت إلى ان هذا المبلغ يأتى مكملا لخطة دعم لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات وافق عليها صندوق النقد الدولى فى مايو الماضي.

ومن جانبها، دعت "مارييل دو سارنيز" مقررة البرلمان الاوروبى الى سرعة تدبير هذا المبلغ قبل الصيف، مشيرة الى احتياج تونس الى وقوف اوروبا بجانبها، موضحة ان تونس استقبلت 1.8 مليون لاجئ قادمين من ليبيا اى ما يعادل %20 من سكانها.

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