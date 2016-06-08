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مقتل جنديين بليبيا جراء انفجار لغم ارضى بمحور "القوارشة" ببنغازى

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مقتل جنديين بليبيا جراء انفجار لغم ارضى بمحور "القوارشة" ببنغازى مقتل جنديين بليبيا جراء انفجار لغم ارضى بمحور "القوارشة" ببنغازى
لقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعهما مساء اليوم ، جراء إنفجار لغم أرضى أثناء تمشيط أحد المنازل بمحور القوارشة ببنغازى.

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد "ميلود الزوى"، فى تصريح صحفى، إن جنديين بالقوات الخاصة الصاعقة ، هما "محمد المصرى"، و"محمد العمارى" من الكتيبة 36 و21 لقيا مصرعهما جراء انفجار لغم أرضى بأحد المنازل بمحور القوارشة ببنغازى.

وأضاف الزوى أن جثامين الشهيدين نقلا إلى مستشفى المدينة لعرضهما على الطب الشرعى ،لافتا أن قوات الجيش تتقدم فى محور القوارشة حسب الخطة الموضوعة من رئاسة أركان الجيش الليبى.

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مصر 365