موقع مجلس النواب العراقى يتعرض لقرصنة الكترونية

تعرض الموقع الرسمى لمجلس النواب العراقى إلى قرصنة الكترونية "هاكر"، اليوم الأربعاء، ولم يعد باستطاعة المتصفحين للموقع الإطلاع على أبواب وأقسام الموقع الالكترونى للبرلمان، ووضع من اخترق الموقع صورا لشباب المتظاهرين وشعار "ثأرا للمتظاهرين" الذين اقتحموا المنطقة الخضراء، ومبنى البرلمان، واعتبر ان الحكومة نجحت بامتصاص بعض الغضب الشعبى بترويج أنها مشغولة بتحرير الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش".

على صعيد متصل، رأى زعيم التيار الصدرى العراقى "مقتدى الصدر"، أن المشاركة فى التظاهرات المطالبة بالإصلاح، وانهاء "المحاصصة"الحزبية فى شهر رمضان المبارك نوع من أنواع العبادة، فى اشارة الى المظاهرات التى خرجت عقب الافطار أمس مطالبة بتطبيق اصلاحات حقيقية واستكمال حكومة التكنوقراط.

وردا على تصريح قائد قوات التحالف الدولى خلال الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، ديفيد بترايوس عن هزيمة المليشيات العراقية، استغرب الصدر قول بترايوس وقال: هل تصدق ما تقول ، إن مجرد مقاومتهم هو نصر بغض النظر عن النتائج، يكفى أننا تشرفنا أننا قاومناهم ولم ولن نهادنهم كما فعل كثيرون وكنا لهم خصماً عنيداً.