الإمارات تقر البرنامج الوطنى للتسامح وتنشئ له مركزا للدراسات

أقرت اليوم، الأربعاء، دولة الإمارات البرنامج الوطنى للتسامح كما أعلنت اعن استعدادها لإطلاق مركز للدراسات وميثاق للتسامح والتعايش.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبو ظبى أقررنا خلاله البرنامج الوطنى للتسامح فى دولة الإمارات".

وأضاف: "قدمت لنا وزيرة التسامح أهم محاور البرنامج الذى يرتكز على ديننا ودستورنا وتاريخنا وقيمنا وعلى المواثيق الدولية التى التزمنا بها.. ستطلق الحكومة مركزا لدراسات التسامح وميثاقا للتسامح والتعايش.. وسنرسخ قيمة التسامح فى مجتمعنا عبر برامج وحملات وسنحميها عبر تشريعات.

وتابع: "كما سيكون لدينا برنامج للمسئولية التسامحية للمؤسسات لنبذ أى نوع من التفرقة فى المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين.. هدفنا أن نحمى مجتمعنا من رياح التعصب والكراهية التى تعصف بالكثير من المجتمعات حولنا وأن نرسخ نموذجا يمكن أن تستفيد منه منطقتنا".

وأشار: "واعتمدنا اليوم إصدار قانون لمكافحة الإغراق للحد من تأثير الواردات المدعومة من دولها وضمان حد أدنى للتنافسية العادلة مع منتجاتنا الوطنية.. واعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب هذه المشاريع.

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