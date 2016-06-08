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أخبار المغرب اليوم..امتحانات الثانوية فى المغرب والجزائر خارج السيطرة

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أخبار المغرب اليوم..امتحانات الثانوية فى المغرب والجزائر خارج السيطرة أخبار المغرب اليوم..امتحانات الثانوية فى المغرب والجزائر خارج السيطرة
ركزت أخبار المغرب اليوم، على خروج امتحانات الثانوية العامة فى كلا من المغرب والجزائر عن السيطرة بسبب التسريبات، حيث أعلنت وزارة التربية الجزائرية أنها قررت إعادة إجراء امتحانات شهادة ختم الدروس الثانوية فى 19 من يونيو الجارى بعد تسريب أسئلة الامتحانات.

وقالت وزيرة التربية نورية بن جبريط، فى مؤتمر صحفى عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، إنه ستتم إعادة امتحانات شهادة البكالوريا بشكل جزئى بين 19 - 23 يونيو الجاري؛ حيث يشمل قرار الإعادة 38% من المرشحين للحصول على البكالوريا.

وتناولت أخبار المغرب اليوم، إدانة المملكة المغربية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابى الذى تعرضت له، أمس الثلاثاء، حافلة للشرطة وسط إسطنبول وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أنه فى اليوم الأول لشهر رمضان، شهد المغرب عدة شجار تطوّر بعضها إلى القتل، تسبّبت فيها ما يعرف محليًا بـ"الترمضينة"، وهى سلوك سلبى عدوانى يطرأ على نفسية بعض الصائمين الذين ينقطعون عن التدخين، كما استمرت الطرق فى حصد الأرواح.


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