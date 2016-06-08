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مقتل وإصابة 36 من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى

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مقتل وإصابة 36 من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى مقتل وإصابة 36 من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى
لقى 6 عناصر من قوات "عملية البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، مصرعهم وأصيب 30 آخرون اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بالقرب من حدود مدينة سرت.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحى بمستشفى مصراتة المركزى عبدالعزيز عيسى، فى تصريح صحفى اليوم، إن المستشفى استقبل 6 قتلى، و30 جريحًا من قوات "البنيان المرصوص" جراء المعارك التى اندلعت اليوم الأربعاء مع تنظيم "داعش" فى مدينة سرت.

وأوضح عيسى أن الجرحى إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، تلقوا الاسعافات الأولية غادر معظمهم المستشفى ومازال هناك عدد من الجرحى تحت الملاحظة الطبية.

وأكد أن مستشفى مصراتة المركزى أعلن حالة الطوارئ بعد اشتداد المواجهات والاشتباكات المُسلحة فى مدينة سرت.
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