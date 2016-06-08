شاهد.. أهداف بنزيما الـ28 بأفضل مواسمه التهديفية مع ريال مدريد

قدم الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، أفضل مواسمه التهديفية فى مسيرته الحافلة بقميص الفريق الملكى.إعلان - Ads إعلان - Ads
ذكرت إحصائية نشرها الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن بنزيما نجح فى تسجيل 28 هدفا خلال 36 مباراة فى مختلف البطولات بالموسم المنتهى 2015/2016، بمعدل 0.77 هدفا فى المباراة الواحدة.
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ذكرت إحصائية نشرها الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن بنزيما نجح فى تسجيل 28 هدفا خلال 36 مباراة فى مختلف البطولات بالموسم المنتهى 2015/2016، بمعدل 0.77 هدفا فى المباراة الواحدة.
>وتخطى المهاجم الفرنسى أفضل متوسط تهديفى مع ريال مدريد، والذى سجله فى موسم 2011/2012 بـ0.61 هدفا فى المباراة الواحدة، حيث أحرز بنزيما 24 هدفا فى مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الأخير، بالإضافة إلى 4 أهداف فى دورى أبطال أوروبا التى توج بلقبها مع الفريق الملكى على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.
ويستعرض الفيديو التالى جميع أهداف كريم بنزيما بقميص ريال مدريد فى موسم 2015/2016..
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