شاهد.. أهداف بنزيما الـ28 بأفضل مواسمه التهديفية مع ريال مدريد

قدم الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، أفضل مواسمه التهديفية فى مسيرته الحافلة بقميص الفريق الملكى.

ذكرت إحصائية نشرها الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن بنزيما نجح فى تسجيل 28 هدفا خلال 36 مباراة فى مختلف البطولات بالموسم المنتهى 2015/2016، بمعدل 0.77 هدفا فى المباراة الواحدة.

>وتخطى المهاجم الفرنسى أفضل متوسط تهديفى مع ريال مدريد، والذى سجله فى موسم 2011/2012 بـ0.61 هدفا فى المباراة الواحدة، حيث أحرز بنزيما 24 هدفا فى مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الأخير، بالإضافة إلى 4 أهداف فى دورى أبطال أوروبا التى توج بلقبها مع الفريق الملكى على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

ويستعرض الفيديو التالى جميع أهداف كريم بنزيما بقميص ريال مدريد فى موسم 2015/2016..

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