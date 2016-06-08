بالصور.. وكيل وزارة الصحة بالأقصر تتفقد أعمال تركيب الحضانات الجديدة

قامت الدكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمركز الحضانات الجديد الذى يجرى إنشاؤه بالقرب من مديرية الصحة بالأقصر، وذلك لمتابعة أعمال الإنشاء التى تجرى به ومراحل الإنتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

ورافق وكيل وزارة الصحة، خلال جولتها داخل مركز الحضانات التى تم فرش عدد من الحضانات داخله، كل من الحاج حمادة آدم، وحسين عبد الستار المشرفين على تجهيز وفرش مركز الحضانات المقرر أن يجمع داخله 30 حضانة قبيل الافتتاح.

ووجهت الدكتورة ناهد محمد، خلال الجولة بضرورة سرعة الانتهاء من المركز فى أسرع وقت للمساهمة فى توفير حضانات للأطفال بالمحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الطبية اللازمة وتوفير الحضانات، وأجهزة الوقاية والحماية والأطباء والممرضين والعمال بما لا يعوق عمل المركز.

وقالت الدكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من المركز قريبا بعد أن يتم إنجاز أعمال التطوير خلال الشهر الجارى، مؤكدة أنه سيتم تزويده بأطباء وممرضين مدربين على أعلى مستوى بمعرفة وزارة الصحة.

- بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال الإنشاءات بمركز الحضانات الجديد