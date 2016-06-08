انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة.. والشركة: أجرينا الإصلاحات

شهدت منطقة غرب الإسكندرية انقطاعا للمياه، فى منطقة وادى القمر، وضعفا فى بعض مناطق العجمى غرب الإسكندرية، مما أثار استياء أهالى المنطقة خاصة فى شهر رمضان الكريم، حيث شكا الأهالى من انقطاع للمياه استمر حوالى 6 ساعات اليوم.

من جانبه أكد المهندس أحمد جابر ، رئيس شركة المياه بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سبب الانقطاع للمياه، اليوم، جاء بسبب كسر فى ماسورة رئيسية، مؤكدا أنه تم الإصلاح وجار عودة المياه مرة أخرى.

وأكد رئيس شركة المياه بالإسكندرية أن الشركة حريصة على عدم انقطاع المياه بشرق الإسكندرية، خاصة بمنطقة المندرة بسبب الانخفاض الأرضى الذى وقع الشهر الماضى، موضحا أن الكسر حدث بمواسير الصرف الصحى وجار إصلاحه حاليا بمعرفة شركة الصرف الصحى، نافيا انقطاع المياه بالمنطقة، خاصة فى شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن ضخ المياه يعمل بشكل طبيعى وأن شركة الصرف الصحى قامت بالدفع بسيارات ثابتة تقوم بشفط المياه الزائدة لحين إصلاح الهبوط الأرضى بالمنطقة.

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