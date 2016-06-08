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عشان الصيام والحر "دونت ميكس"..تطبيقات على هاتفك الذكى لتنظيم شرب الماء

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عشان الصيام والحر "دونت ميكس"..تطبيقات على هاتفك الذكى لتنظيم شرب الماء عشان الصيام والحر "دونت ميكس"..تطبيقات على هاتفك الذكى لتنظيم شرب الماء
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى شهر رمضان، يفقد الجسم الكثير من رطوبته خلال ساعات النهار الطويلة، مما يعرضه للجفاف والإجهاد والخمول ويجعله غير قادر على القيام بعمله على الوجه الأمثل، ويرتكب الكثيرون خطأ كبير وهو تناول الكثير من الماء بعد الإفطار على الفور وعند السحور مع نسيان شرب القدر الكافى من الماء بين الوجبتين، لكن كما كان للتكنولوجيا دور مؤثر فى جمبع المجالات، لم تنسَ صحة الإنسان وتجلى هذا الأمر فى ظهور عدد من التطبيقات التى تذكر مستخدمها بتناول الماء والقدر المناسب من الماء الذى يحتاج لشربه طوال اليوم، لذا يمكن الاستفادة منها فى رمضان حفاظ على الصحة

Water Drink Reminder

اليوم السابع -6 -2016

يتربع هذا التطبيق على قمة التطبيقات الصحية فى نحو 30 دولة حول العالم، فهو تطبيق لتعقب شرب المياه يذكر مستخدمه بأهمية تناول الماء يوميا لمساعدته على اكتساب عادات صحية جيدة، فكل على المستخدم هو كتابة وزنه الحالى، ليبدأ التطبيق فى مساعدته على تحديد كمية المياه التى تناسب جسمه والتى يحتاجها جسده يوميا، ويسجل المستخدم عدد أكواب المياه التى يتناولها فى كل مرة ليقوم التطبيق بحسابها.

Daily Water Free

اليوم السابع -6 -2016

يساعد هذا التطبيق المستخدم على شرب الماء من خلال إعطائه القدرة على تحديد هدف معين لشرب الماء طوال اليوم وتتبعه، جنبا إلى جنب حساب عدد أكواب المياه الذى يحتاجها جسم المستخدم ليبقى بصحة جيدة، مع إمكانية تحديد جدول بمواعيد شرب الماء وإرسال تنبيهات للمستخدمين لتذكيرهم بضرورة شرب الماء خلال هذا الوقت.

Water Alert

اليوم السابع -6 -2016

يمكن هذا التطبيق مستخدمه من وضع أهداف شرب الماء يوميا مع تخصيص جدول واختيار طرق التنبيه المختلفة باستخدام 12 صوتا مختلفا ومجانيا للتنبيه، لكن يجب على المستخدم تحديد حجم زجاجات المياه أو أكواب الماء التى يتناول منها عادة مع عرض كمية الماء التى تناولها المستخدم والكمية المتبقية فى شكل سجلات ورسوم بيانية لتشجيع المستخدم على شرب الماء بانتظام.


>- "عشان الماء أصل الحياة" تطبيقات تذكرك بضرورة تناوله على مدار اليوم.. Ooasisplace للعثور على أماكن المياه فى الشوارع.. Carbodroidلحساب مقدار شرب الماء.. Daily Water يرسل تنبيهات بضرورة شرب الماء

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