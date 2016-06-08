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سيجارة بعد الإفطار.. الوحش "المدمر" لصحتك

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سيجارة بعد الإفطار.. الوحش "المدمر" لصحتك سيجارة بعد الإفطار.. الوحش "المدمر" لصحتك
انتشرت عادة التدخين بعد تناول الوجبات الغذائية ولكن فى رمضان تكون أكثر ضررا إذ يبدأ بها المدخن لحظات إفطاره الأولى للتغلب على أعراض الحرمان، الذى يشعر بها خلال ساعات الصيام الطويلة.

ويوضح الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، الأضرار الجسيمة التى تحدث للمدخن عند بدء لحظات إفطاره الأولى بالسيجارة ويقول: "نظرا لساعات الصوم الطويلة خلال شهر رمضان يفقد الجسم السوائل التى كان يختزنها ومع تناول أول سيجارة يعود النيكوتين مرة أخرى بشكل قوى ليقوم بانقباض الأوعية الدموية للجسم ويزيد من ضربات القلب وتزداد بالتالى احتمالية حدوث جلطات القلب بصورة كبيرة والذبحة، وكسور الشريان التاجى".

ويضيف، ساعات الصيام الطويلة لها فوائد كثيرة، إذ تخرج كل السموم من الجسم مثل "أول أكسيد الكربون" وعند تناول السيجارة قبل الطعام يشعر المدخن بعدم توازن فى جسمه ودوخة ودوران، نظرا لعودة سُم أول أكسيد الكربون مرة أخرى، والذى يعمل على طرد الأكسجين من الجسم.

ويشير الدكتور "وائل صفوت" إلى أن أغلب المدخنين يعانون من درجات مختلفة من كسور القلب غير ظاهرة ويمكن أن تكون السيجارة الأولى بعد المغرب هى السبب فى إظهار المرض بصورة كبيرة والتعرض لأزمات قلبية كثيرة.

وبتكرار الصيام يوميا وفقد الجسم للسموم طوال النهار وعودتها مرة أخرى بكميات مختلفة بعد الإفطار يشعر الفرد بعدم التوازن فى الجهاز العصبى والإجهاد المستمر بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بقرح المعدة والالتهابات بسبب سموم السيجارة المختلفة.

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