إصابة 9 إسرائيليين أحدهم حالته خطيرة في إطلاق وسط تل ابيب

أصيب 10 مستوطنين يهود منذ قليل، في إطلاق نار وقع في مجمع “سارونا” التجاري، وسط تل أبيب، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت تقارير أولية، أن عدة حالات إطلاق نار وقعت في منطقة “سارونا” قرب مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بوسط تل أبيب، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بينهم فلسطيني.

وقالت خدمة الإسعاف الأولي “نجمة داوود الحمراء” إن جراح أحد المصابين حرجة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الحديث يدور عن عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وأن رواد المكان أمسكوا بالفلسطيني وأنه جريح.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح جراء إطلاق النار في منطقة “سارونا ماركت” الذي غالبا ما يكون مزدحما.