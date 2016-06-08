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مدرب مصر لـ في الجول: التصنيف الثاني؟ أوغندا مثل ألمانيا وتذكروا ما حدث أمام غانا

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مدرب مصر لـ في الجول: التصنيف الثاني؟ أوغندا مثل ألمانيا وتذكروا ما حدث أمام غانا مدرب مصر لـ في الجول: التصنيف الثاني؟ أوغندا مثل ألمانيا وتذكروا ما حدث أمام غانا

أبدى محمود فايز مدرب منتخب مصر تعجبه من وقوع مصر في التصنيف الثاني بقرعة كأس العالم.

وفي الوقت ذاته، أكد فايز إن التصنيف لا يشغل بال الجهاز الفني كثيرا لأن سيكون جاهزا في كل الأحوال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر تصنيفه الشهري الجديد، وأوقع مصر في التصنيف الثاني. "طالع التفاصيل"

محمود فايز رد على سؤال FilGoal.com عن رأيه في التصنيف، وكل ما يلي على لسان فايز.

"تعجبت من التصنيف بسبب تأكيد اتحاد الكرة لنا أنه أجرى اتصالات وتأكد من وقوعنا في التصنيف الأول".

"نحن كجهاز فني لا يشغل بالنا التصنيف ووقوعنا في التصنيف الأول أو الثاني، هذه الأشياء الإدارية لا علاقة لنا بها".

"كل المنتخبات قوية في التصفيات، وكل ما يقال عن أن منتخبات غرب إفريقيا أسهل لنا من منتخبات شمال إفريقيا ليس صحيح، والدليل ما حدث في لتصفيات الماضية أمام غانا".

"ملاقاة أوغندا مثل ملاقاة ألمانيا، كلاهما سيكونا أقوياء بالنسبة لنا، وسنحاول تحقيق الفوز في كل الأحوال".

"كل فرق التصنيف الأول أقوياء وبالتأكيد سنقع مع واحد منهم، لكن لا يمكن أن يستسلم منتخب وقت القرعة، سنستعد للجميع".

"التصنيف الأول لم يكن سوى ترويج إعلامي لا دخل لنا به، ولكن في الحقيقة أن كل التصنيفات متساوية لأن الجابون التي توجد في التصنيف الرابع تملك الثنائي ماليك إيفونا بيير أوباميانج في خط الهجوم".

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فيديو اليوم السابع

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