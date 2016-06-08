حبس عاطلين أربعة أيام لقتلهما صاحب محل خردة بكفر الشيخ

قرر عمرو خالد، وكيل نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عبدالحى، مدير النيابة، والمستشار محمد الزنفلي المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "محمد. غ. ن" 19 سنة، و"رجب. ج. ي" 22 سنة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهما أحمد محمد محمد الشافعي لخلافات بين المتهم الأول والمجني عليه على مبلغ 250 جنيها، عندما طالبه بسدادها نظير العمل عنده وتطورت المناقشات بينهما مما دفعه لطعنه طعنة نافذة أودت بحياته.

وتم نقل جثة المجنى عليه لمشرحة كفر الشيخ العام، وألقى القبض على المتهمين وبالعرض على النيابة قررت دفن جثمان المتهم وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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