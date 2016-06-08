أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 خطوات تساعدك على التخلص من "الكرش" فى رمضان

Google+ Print
7 خطوات تساعدك على التخلص من "الكرش" فى رمضان 7 خطوات تساعدك على التخلص من "الكرش" فى رمضان
يخشى الكثيرون من تكوين "" بسبب دهون البطن التى تتراكم بفعل الأطعمة غير الصحية التى يتم تناولها فى رمضان.
>وللتخلص سريعا من التى تتراكم على البطن فى رمضان والمكونة للكرش، يقدم الموقع الأمريكى "Fitness" مجموعة من النصائح تساعد على تحقيق حلمك فى التخلص من "الكرش" وهى..
>1. تناول كميات كثيرة من المياه قبل تناول وجبة الإفطار، حيث يشعرك بالشبع وتقلل من شهيتك.
>2. تناول الخضروات بكميات كثيرة أكثر من كمية المكرونة والبطاطس والأرز.
>3. ممارسة الرياضة بانتظام بعد وجبة الإفطار، والتركيز على الرياضة الحارقة للدهون وليست العنيفة.
>4. إذا كنت تتناول كميات كثيرة من الحلوى، يمكنك اختصارها إلى شريحة واحدة صغيرة ثم الانتظار 20 دقيقة لتقليل رغبتك فى تناول كميات زائدة وبهذا تتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة البطن.
>5. التمسك بالمشروبات خالية السكر والصودا، مع تناول المياه وسط وجبة الطعام لتشعر بالشبع سريعا.
>6. تجنب الوجبات المحفوظة فهى غنية بالكربوهيدرات والتى ترفع سريعا مستويات السكر فى الدم وتقل من قدرة الجسم على حرق الدهون.
>7. تقسيم الوجبات التى تتناولها بين 3 وجبات أو 4 فترة الإفطار لضمان عدم تكدس المعدة وامتلائها بالطعام كثيرا.

10 طرق تساعدك على علاج الانتفاخ
>

3 نصائح تساعدك على إتمام "الريجيم".. الرشاقة محتاجة إرادة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية