7 خطوات تساعدك على التخلص من "الكرش" فى رمضان

يخشى الكثيرون من تكوين "الكرش" بسبب دهون البطن التى تتراكم بفعل الأطعمة غير الصحية التى يتم تناولها فى رمضان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وللتخلص سريعا من الدهون التى تتراكم على البطن فى رمضان والمكونة للكرش، يقدم الموقع الأمريكى "Fitness" مجموعة من النصائح تساعد على تحقيق حلمك فى التخلص من "الكرش" وهى..
>1. تناول كميات كثيرة من المياه قبل تناول وجبة الإفطار، حيث يشعرك بالشبع وتقلل من شهيتك.
>2. تناول الخضروات بكميات كثيرة أكثر من كمية المكرونة والبطاطس والأرز.
>3. ممارسة الرياضة بانتظام بعد وجبة الإفطار، والتركيز على الرياضة الحارقة للدهون وليست العنيفة.
>4. إذا كنت تتناول كميات كثيرة من الحلوى، يمكنك اختصارها إلى شريحة واحدة صغيرة ثم الانتظار 20 دقيقة لتقليل رغبتك فى تناول كميات زائدة وبهذا تتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة البطن.
>5. التمسك بالمشروبات خالية السكر والصودا، مع تناول المياه وسط وجبة الطعام لتشعر بالشبع سريعا.
>6. تجنب الوجبات المحفوظة فهى غنية بالكربوهيدرات والتى ترفع سريعا مستويات السكر فى الدم وتقل من قدرة الجسم على حرق الدهون.
>7. تقسيم الوجبات التى تتناولها بين 3 وجبات أو 4 فترة الإفطار لضمان عدم تكدس المعدة وامتلائها بالطعام كثيرا.
10 طرق تساعدك على علاج الانتفاخ
>وللتخلص سريعا من الدهون التى تتراكم على البطن فى رمضان والمكونة للكرش، يقدم الموقع الأمريكى "Fitness" مجموعة من النصائح تساعد على تحقيق حلمك فى التخلص من "الكرش" وهى..
>1. تناول كميات كثيرة من المياه قبل تناول وجبة الإفطار، حيث يشعرك بالشبع وتقلل من شهيتك.
>2. تناول الخضروات بكميات كثيرة أكثر من كمية المكرونة والبطاطس والأرز.
>3. ممارسة الرياضة بانتظام بعد وجبة الإفطار، والتركيز على الرياضة الحارقة للدهون وليست العنيفة.
>4. إذا كنت تتناول كميات كثيرة من الحلوى، يمكنك اختصارها إلى شريحة واحدة صغيرة ثم الانتظار 20 دقيقة لتقليل رغبتك فى تناول كميات زائدة وبهذا تتخلص من الدهون المتراكمة فى منطقة البطن.
>5. التمسك بالمشروبات خالية السكر والصودا، مع تناول المياه وسط وجبة الطعام لتشعر بالشبع سريعا.
>6. تجنب الوجبات المحفوظة فهى غنية بالكربوهيدرات والتى ترفع سريعا مستويات السكر فى الدم وتقل من قدرة الجسم على حرق الدهون.
>7. تقسيم الوجبات التى تتناولها بين 3 وجبات أو 4 فترة الإفطار لضمان عدم تكدس المعدة وامتلائها بالطعام كثيرا.
10 طرق تساعدك على علاج الانتفاخ
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