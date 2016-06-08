محمد بن زايد يستقبل العلماء ضيوف رئيس الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في قصر البطين أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف .

ورحب سموه بأصحاب الفضيلة العلماء وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل سموه وضيوف رئيس الدولة الأحاديث حول إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالفعاليات والمحاضرات التي تهدف الى تبصير الناس بشؤون دينهم وتعاليمه السمحة وإثرائها بالثقافة والمعرفة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لضيوف صاحب السمو رئيس الدولة بالتوفيق في إحياء هذا الشهر الفضيل بالدروس والمحاضرات القيمة، مشددا سموه على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء تجاه المجتمعات الإسلامية بحكم علمهم ومعرفتهم الواسعة بنصوص الشريعة وأحكام الدين وأهمية دورهم في تبيان مقاصد الإسلام الحقيقية وقيمه السمحاء وعظمة الإسلام في دعوته للتسامح والعدل والسلام والخير والتعايش والتصدي بحزم لانحرافات فرق الغلو والتطرف التي شوهت صورة الإسلام وروحه السمحة.

من جانبهم أعرب العلماء والوعاظ عن سعادتهم بتواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في هذه السنة الطيبة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال إلقاء المحاضرات والبرامج الدينية والاجتماعية التي تهم المجتمع المسلم داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى شعبها الخير والتقدم والازدهار.

ويشارك ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع العلماء الوعاظ في الدولة في إحياء ليالي رمضان وذلك ضمن برنامج استضافة العلماء والوعاظ خلال الشهر الفضيل بإشراف وزارة شؤون الرئاسة.

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