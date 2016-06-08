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بدء ضم المتقدمين لـ"الإسكان" حتى 2011 ضمن "الاسكان الإجتماعى" بكفر الشيخ

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بدء ضم المتقدمين لـ"الإسكان" حتى 2011 ضمن "الاسكان الإجتماعى" بكفر الشيخ بدء ضم المتقدمين لـ"الإسكان" حتى 2011 ضمن "الاسكان الإجتماعى" بكفر الشيخ
بدأ مجلس مدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تلقى أوراق المتقدمين للوحدات السكنية حتى 30 سبتمبر 2011م ، الذين سددوا 5 آلاف جنيه ضمن مشرع الإسكان الاجتماعى الذي يتم التقديم له ، وفقا لانطباق الشروط على المتقدم .

وان فاكس ورد للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، من أمين عام مجلس الوزارء اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يؤكد موافقة مجلس الوزارء على ضم المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بعد عام 2008م وحتى 30سبتمبر 2011م " تاريخ انتهاء المقدم للمشروع القومى" بمشرعات المحافظات، ولم يتم التخصيص لهم، أويقوموا بسحب مقدمات الحجز إلى مشرع الإسكان الاجتماعي شريطة انطباق الشروط عليهم .

المهندس سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،قال خلال تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء ، :"بدأ اليوم تلقى طلبات الخاصة بالراغبين،للتقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان ،ممن سددوا الـ 5 آلاف جنيه حتى 30 سبتمبر 2011م "، ويستمر تلقى الطلبات حتى نهاية شهر يونيو الحالى بمجلس مدينة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه حول الطلب الوارد من مجلس الوزراء من وزير الإسكان لمديرية الإسكان والمرافق العمرانية إلى مجلس مدينة كفر الشيخ لضم المتقدمين للوحدات السكنية الذين سددوا المقدم وقدره 5 ألاف جنيه حتى علم 2011م، وعددهم 12ألف متقدم الذين ،لم يحصلوا على الوحدات السكنية ، وجاءت استجابة رئاسة الوزراء سريعاً ،ليشعر المواطن المصري أن هناك مساوة فى ظل حرص الرئيس عبدالفتاح على حق امتلاك كل مواطن وحدة سكنية.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- بالصور.. زحام وتدافع بمكاتب البريد لسحب كراسات شروط "الإسكان" بكفر الشيخ
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مصر 365

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