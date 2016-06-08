600 حالة غش بين طلاب جامعة الإسكندرية وإحالتهم إلى مجلس تأديب

سجلت الإحصائيات الصادرة عن جامعة الإسكندرية ارتفاعا بمعدلات حالات الغش بلجان امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعة الإسكندرية، حيث وصلت إلى 600 حالة غش.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور رشدى زهران، أن السبب فى ارتفاع معدلات حالات الغش هو الكليات النظرية و "الحقوق، التجارة، الآداب، التربية" مشيرا إلى أنه تم ضبط 200 حالة غش بكلية الحقوق، مضيفا أنه قلما نجد حالات غش بكليات "علوم، وهندسة، وطب، وصيدلية، وطب بيطري، فنون جميلة" .

وأعلن زهران أنه تمت إحالة جميع حالات الغش التى تم ضبطها إلى مجالس تأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، مشيرا إلى أن جميع الحالات التى تم ضبطها فردية عن طريق الهاتف المحمول أو أوراق ضبطت بحوزة الطلاب الذين ضبطوا بالغش.

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