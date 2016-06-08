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بالصور..كورنيش النيل مقصد أبناء الأقصر فى ليالى "رمضان"

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بالصور..كورنيش النيل مقصد أبناء الأقصر فى ليالى "رمضان" بالصور..كورنيش النيل مقصد أبناء الأقصر فى ليالى "رمضان"
يتوافد العشرات من أبناء مدينة الأقصر، فى ليالى شهر رمضان المبارك على كورنيش نهر النيل الممتد من أول المدينة حتى نهايتها، لقضاء أوقات الليل والأمسيات الرمضانية، هرباً من حرارة الجو الشديدة التى تصل فى أوقات الليل إلى 40 درجة مئوية، وذلك استمراراً لموجة الحر الشديدة التى تضرب صعيد .

ويعتبر كورنيش النيل عامل جذب متميز لكافة أبناء الأقصر، حيث الهواء الرطب من نهر النيل ليساعدهم على الابتعاد عن الأجواء الحارة مساء، وكذلك انتشار بائعى الفول واللب والحلويات والزلابية وأم على والأرز باللبن.

كما يشهد كورنيش النيل جولات بعربات الحنطور المتراصة على جانبى الكورنيش، وذلك لحصول الأسر على جولة بالكورنيش وهم يمتطون الحنطور لا يتعدى ثمنها الـ10 جنيهات، وكذلك جولات نيلية بالمراكب الشراعية والمراكب النيلية المختلفة فى قلب نهر النيل بمبالغ زهيدة للغاية لا تتعدى الـ15 جنيهاً.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

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