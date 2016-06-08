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بالفيديو.. «ميدو» تعليقًا على مقلبه مع «رامز»:«مرتضى منصور أكتر واحد هيفرح فيا»

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بالفيديو.. «ميدو» تعليقًا على مقلبه مع «رامز»:«مرتضى منصور أكتر واحد هيفرح فيا» بالفيديو.. «ميدو» تعليقًا على مقلبه مع «رامز»:«مرتضى منصور أكتر واحد هيفرح فيا»

أحمد حسام ميدو

انفعل الكابتن أحمد حسام ميدو، بعد اكتشافه لمقلب رامز جلال، في برنامج المقالب “رامز بيلعب بالنار”، وقام بتوجيه السباب والشتائم له.

وقال رامز خلال الحلقة المذاعة على شاشة “إم بي سي ”: “ما بين قربك وخوفي عليك، سيبنا يا ميدو نولع فيك، شوف الكابتن ميدو بيولع كيف”، مضيفا: “اللي يزعل المستشار هنرميه في النار، في إشارة لخلافات ميدو مع مرتضى منصور”.

من جانبه، حاول “رامز” تهدئه “ميدو” بعد أن كشف عن مقلبه، ولكن الأول استمر في توجيه السباب والشتائم له، معلقا على مقلبه بالبرنامج بقوله: “أكتر واحد هيفرح في المقلب دا المستشار مرتضى منصور”.
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