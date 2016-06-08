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مصرع اثنان وإصابة 25 إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى

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مصرع اثنان وإصابة 25 إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى مصرع اثنان وإصابة 25 إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوى

 

-انقلاب سيارة نقل -صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهم فيما أصيب  25 إثر انقلاب سيارة نقل بوصلة سرابيوم بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوىوكان اللواء جمعة توفيق ،حكمدار الإسماعيلية، قد تلقى إخطار من الدكتور محمد عادل مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وانتقلت علي الفور سيارات الاسعاف، وتبين أن الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة التى تحمل عمال،مما أدى إلى انقلاب السيارة ،ومصرع 2 من العمال  ،وإصابة 25 عامل بإصابات متنوعة  بين كسور وكدمات وجروح .

وعلي الفور  تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفي الإسماعيلية العام، ونقل المصابين إلى المستشفي الجامعى بالاسماعيلية لتلقي العلاج.

فيما أعلنت المستشفي الجامعى بالاسماعيلية حالة الطوارئ، لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وبعد ذلك تم التحفظ علي السيارة واخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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