حبس "ريكلام" و3 من أسرتها لإجبارهم "خليجى" على الزواج منها فى الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس فتاة"ريكلام" و3 من أفراد اسرتها 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهم باحتجاز ثرى خليجى وإجباره على توقيع إيصالات أمانة والزواج من الفتاة بعد استدراجه لمنطقة نزلة السمان بالهرم.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه تعرف على المتهمة فى ملهى ليلى واستأجر لها شقة لمدة شهر بمنطقة المهندسين، وقبل مغادرته مصر بساعات اتفقت مع شقيقها على استدراجه لإجباره على الزواج منها، وباستدراجه اعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على الزواج.

كان المقدم محمد أمين، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من خليجى يعمل بشركة بترول يبلغ من العمر 30 عاما أفاد فيه بتعرضه للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص وإجباره على الزواج من فتاة تعرف عليها بملهى ليلى وتوقيع إيصالات أمانة.

وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت معاون مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجنى عليه حضر إلى مصر للسياحة وتعرف على ساقطة بملهى ليلى بشارع الهرم واستأجر لها شقة بمنطقة المهندسين، حيث أقامت بصحبته لمدة شهر، وقبل سفره بعدة ساعات طلبت منه التنزه بمنطقة نزلة السمان وركوب الخيل، وأثناء جلوسهما بإحدى المقاهى السياحية فوجىء بوالد الفتاة وشقيقها وخالها يعتدون عليه بالضرب مما اسفر عن إصابته بجروح وكدمات بجسده، ثم احتجزوه واستعانوا بمأذون شرعى وأجبروه على عقد زواجه بها رسميا بالإضافة إلى توقيع إيصالات أمانة.

وبتكثيف التحريات تم التوصل لهوية الفتاة وأفراد أسرتها، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، كما تم ضبط المأذون، وعثر بحوزتهم على عقد الزواج وإيصالات الامانة، وبمواجهة المتهمة إعترفت أنها تركت منزل أسرتها منذ ما يقرب من عام للعمل بالملاهى الليلية، وأنها تعرفت على المجنى عليها وأقامت بصحبته لمدة شهر، وقررت الاحتيال عليه قبل سفره إلى السعودية، فاتصلت بشقيقها واتفقت معه على تنفيذ خطة للإيقاع بالمجنى عليه وإجباره على الزواج منها، وأضافت أنها استدرجته إلى نزلة السمان، وأحضر شقيقها أفراد أسرته الذين كانوا يبحثون عن الفتاة منذ هروبها، وارتكبوا الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق..

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