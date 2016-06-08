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محمد بن راشد يلبي دعوة نهيان بن مبارك إلى مائدته الرمضانية

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محمد بن راشد يلبي دعوة نهيان بن مبارك إلى مائدته الرمضانية محمد بن راشد يلبي دعوة نهيان بن مبارك إلى مائدته الرمضانية

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  دعوة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة الى مائدته الرمضانية التي أقامها مساء اليوم في قصره في أبوظبي تكريما لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية  وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد الذين أدوا جميعا صلاة المغرب جماعة داعين الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة من كل سوء ويديم على دولتنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار والتسامح.
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